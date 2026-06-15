Эксперт объяснил опасность запуска двигателя у затопленной ливнями машины

Руководитель сервиса E.N. Cars Иван Осмоловский рассказал, что делать владельцам автомобилей, которые оказались затоплены после сильных ливней. Об этом эксперт сообщил в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, если уровень воды позволяет добраться до аккумулятора, необходимо сразу отключить клемму, чтобы снизить риск коротких замыканий. Осмоловский предупредил, что в полностью утопленной машине массовое попадание воды спровоцирует замыкания и выведет большинство электронных блоков из строя. Запускать двигатель в таком случае запрещено — гидроудар разрушит мотор. Водителям будет крайне сложно самостоятельно справиться с последствиями потопа без профессионального оборудования и опыта.

«Автомобиль следует эвакуировать в сервис, желательно специализирующийся на конкретной марке, где досконально знают ее устройство», — посоветовал Осмоловский.

Как отметил эксперт, специалисты почти полностью разбирают салон: демонтируют сиденья, ковролин, панель приборов, электронные блоки и разъемы, жгуты проводки. Все элементы осматривают, чистят и сушат, ремонтируют либо заменяют. Долгий и кропотливый процесс может занять несколько месяцев.

По словам Осмоловского, восстановлению подлежат около 90 процентов утопленных авто. Однако в ряде случаев выходит из строя большая часть блоков машины, и ремонт становится дороже, чем приобретение аналогичного транспортного средства. В такой ситуации выгоднее продать авто на запчасти.

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