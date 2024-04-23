СМИ: Новый пакет помощи Украине будет «больше обычного»
Новый пакет военной помощи Киеву со стороны Вашингтона будет «больше обычного», сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, Украина получит бронетехнику, артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны. В настоящее время Минобороны США заканчивает согласование нового пакета военной помощи, чтобы отправить его на Украину.
Голосование по этому законопроекту в Сенате может пройти 30 апреля.
Ранее стало известно, что США на следующей неделе могут начать передачу Украине тактических ракетных комплексов ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru