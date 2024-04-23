СМИ: Новый пакет помощи Украине будет «больше обычного»

По данным издания, Украина получит бронетехнику, артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны. В настоящее время Минобороны США заканчивает согласование нового пакета военной помощи, чтобы отправить его на Украину.

Голосование по этому законопроекту в Сенате может пройти 30 апреля.

Ранее стало известно, что США на следующей неделе могут начать передачу Украине тактических ракетных комплексов ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

