СМИ: Новый пакет помощи Украине будет «больше обычного»

Новый пакет военной помощи Киеву со стороны Вашингтона будет «больше обычного», сообщает Politico со ссылкой на источники.

Байден пообещал Зеленскому новые пакеты военной помощи

По данным издания, Украина получит бронетехнику, артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны. В настоящее время Минобороны США заканчивает согласование нового пакета военной помощи, чтобы отправить его на Украину.

Голосование по этому законопроекту в Сенате может пройти 30 апреля.

Ранее стало известно, что США на следующей неделе могут начать передачу Украине тактических ракетных комплексов ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина

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