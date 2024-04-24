В США пообещали покрыть самые насущные потребности Украины

Новый пакет американской военной помощи Киеву покроет насущные потребности Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Минобороны США Патрика Райдера.

СМИ: Новый пакет помощи Украине будет «больше обычного»

Он отказался анонсировать поставки, пока законопроект не пройдет все стадии рассмотрения. Отмечается, что в пакет могут войти средства ПВО и боеприпасы. Другие детали он не привел.

Ранее Сенат США принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Тайваню и Израилю в размере 95 миллиардов долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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