В США пообещали покрыть самые насущные потребности Украины
24 апреля 202405:02
Новый пакет американской военной помощи Киеву покроет насущные потребности Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Минобороны США Патрика Райдера.
Он отказался анонсировать поставки, пока законопроект не пройдет все стадии рассмотрения. Отмечается, что в пакет могут войти средства ПВО и боеприпасы. Другие детали он не привел.
Ранее Сенат США принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Тайваню и Израилю в размере 95 миллиардов долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru