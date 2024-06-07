Байден: Одобрение ударов оружием США по РФ может втянуть Запад в войну
7 июня 202403:02
Американский лидер Джо Байден в интервью телеканалу ABC признал, что решение одобрить удары Украине по целям внутри границ России американским оружием «теоретически может» втянуть западные страны в конфликт.
При этом глава государства считает такое развитие событий маловероятным.
Ранее Байден заявил, что США против ударов американским оружием по Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru