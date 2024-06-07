Байден: Одобрение ударов оружием США по РФ может втянуть Запад в войну

Американский лидер Джо Байден в интервью телеканалу ABC признал, что решение одобрить удары Украине по целям внутри границ России американским оружием «теоретически может» втянуть западные страны в конфликт.

США: Украина понимает указания по ограничениям на удары вглубь России

При этом глава государства считает такое развитие событий маловероятным.

Ранее Байден заявил, что США против ударов американским оружием по Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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