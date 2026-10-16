Все аэропорты Московского авиационного узла приостановили обслуживание авиарейсов
Все аэропорты Московского авиационного узла приостановили обслуживание авиарейсов, сообщает Росавиация.
«Домодедово», «Жуковский», «Шереметьево» и «Внуково» не принимают и не обслуживают самолеты. Это связано с обеспечением безопасности. По данным ТАСС, более 20 летевших в Москву лайнеров перенаправили в другие города.
Мэр столицы Сергей Собянин заявил в «Максе», что система ПВО отразила атаку 22 беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Минобороны заявило о попытке массированной атаки на НПЗ в Рязани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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