Начался процесс по делу бывшего зампреда «Роснано» Киселева
В Москве Гагаринский райсуд заочно приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-зампреда правления «Роснано» Олега Киселева, сообщает «Коммерсант».
Следствие считает, что он вместе с сообщниками оформив договор займа и поручительства вывел инвестированные в уставный капитал компании 1,6 млрд руб., а также организовал продажу доли корпорации в одном из проектов по заниженной цене. Ущерб оценивается в сумму около 1,5 млрд руб. В настоящее время фигурант находится за границей.
Бывшему топ-менеджеру вменяют в вину особо крупную растрату, злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и коммерческий подкуп. Помимо Киселева в деле еще три фигуранта: бывший управляющий директор «Роснано» Ирина Рапопорт, директор «дочки» госкомпании Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший президент и председатель правления АКБ «Пересвет» Александр Швец.
Ранее бывший топ-менеджер «Роснано» получил 9 лет за растрату 7,5 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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