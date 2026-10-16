Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения онкозаболеваний

Речь идее, в том числе об опухолях пищевода, головы и шеи, отдельных видов злокачественных опухолей головного мозга. Минздрав отмечает, что эффективность препарата изучалась в рамках международных клинических исследований II–III фаз. Использование «Нимоланцима» в сочетании со стандартной противоопухолевой терапией показало значимое улучшение показателей эффективности лечения.

Ранее первый отечественный биологический аналог препарата для терапии рака головы и шеи получил сертификат «Сделано в России» Российского экспортного центра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

