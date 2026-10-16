Военный ответ: Постпред РФ при ОБСЕ прокомментировал ядерные учения НАТО

По его словам, в маневрах участвуют военнослужащие 17 стран НАТО. Авиация отрабатывает выполнение ядерных миссий. «Разумеется, мы вынуждены готовить на подобные провокации адекватный военный ответ», — заявил дипломат.

Он указал, что так поступило бы «любое уважающее себя государство» и задался вопросом, понимают ли в Евросоюзе, что подобные маневры могут довести «до прямого ядерного конфликта на континенте».

Ранее стало известно, что НАТО пытается заверить Россию, что учения в Италии не являются угрозой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

