Военный ответ: Постпред РФ при ОБСЕ прокомментировал ядерные учения НАТО
Проведение Североатлантическим альянсом учений Steadfast Noon по отработке применения ядерного оружия в непосредственной близости от границ России вынуждает Москву готовить военный ответ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление в рамках заседания Совета ОБСЕ постпред РФ при организации Дмитрия Полянского.
По его словам, в маневрах участвуют военнослужащие 17 стран НАТО. Авиация отрабатывает выполнение ядерных миссий. «Разумеется, мы вынуждены готовить на подобные провокации адекватный военный ответ», — заявил дипломат.
Он указал, что так поступило бы «любое уважающее себя государство» и задался вопросом, понимают ли в Евросоюзе, что подобные маневры могут довести «до прямого ядерного конфликта на континенте».
Ранее стало известно, что НАТО пытается заверить Россию, что учения в Италии не являются угрозой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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