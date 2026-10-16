Путин передал российские активы Tarkett во временное управление
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление активов четырех предприятий, сообщает РБК.
Их получит компания «Центр Капитал». Производства занимаются созданием упаковок. Из документа следует, что под временное управление переходят 12 тысяч 565 обыкновенных акций «Каппа Рус», 99,71% долей в уставном капитале «Менсен Пакаджинг СНГ». Также «Центр Капиталу» досталась 100% доли в компаниях «Онтэкс РУ» и «Эвиосис Пэкэджинг Кубань».
Кроме того, документ предусматривает передачу во временное управление акций «Таркетт» и активов дочерних предприятий. Компания специализируется на производстве напольных покрытий.
В конце сентября президент РФ Владимир Путин передал российские активы немецкой торговой сети Metro Cash & Carry во временное управление компании «УК Торг РУС», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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