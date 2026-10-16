Путин передал российские активы Tarkett во временное управление

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление активов четырех предприятий, сообщает РБК.

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Их получит компания «Центр Капитал». Производства занимаются созданием упаковок. Из документа следует, что под временное управление переходят 12 тысяч 565 обыкновенных акций «Каппа Рус», 99,71% долей в уставном капитале «Менсен Пакаджинг СНГ». Также «Центр Капиталу» досталась 100% доли в компаниях «Онтэкс РУ» и «Эвиосис Пэкэджинг Кубань».

Кроме того, документ предусматривает передачу во временное управление акций «Таркетт» и активов дочерних предприятий. Компания специализируется на производстве напольных покрытий.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин передал российские активы немецкой торговой сети Metro Cash & Carry во временное управление компании «УК Торг РУС», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Соловьева
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