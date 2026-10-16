СМИ: ЕС планирует ускорить создание «ответа SpaceX»
Европейский союз стремится в кратчайшие сроки получить антимонопольное одобрение для спутникового проекта Project Bromo, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, в нем участвуют Airbus SE, Leonardo SpA и Thales SA. Инициатива призвана снизить технологическую зависимость от американских поставщиков, в частности от компании миллиардера Илона Маска SpaceX. Проект называют европейским «ответом SpaceX».
Как ожидается, компании официально подадут заявки на слияние в ближайшие недели. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала проект ключевым элементом европейской космической экономики.
Ранее украинские военные сообщили, что спутниковый сервис Starlink ограничили в использовании на быстро перемещающихся платформах. Они сравнили это с ядерным ударом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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