СМИ: ЕС планирует ускорить создание «ответа SpaceX»

По данным агентства, в нем участвуют Airbus SE, Leonardo SpA и Thales SA. Инициатива призвана снизить технологическую зависимость от американских поставщиков, в частности от компании миллиардера Илона Маска SpaceX. Проект называют европейским «ответом SpaceX».

Как ожидается, компании официально подадут заявки на слияние в ближайшие недели. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала проект ключевым элементом европейской космической экономики.

Ранее украинские военные сообщили, что спутниковый сервис Starlink ограничили в использовании на быстро перемещающихся платформах. Они сравнили это с ядерным ударом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

