СМИ: На Украине закончились ракеты для Patriot
У Украины закончились ракеты-перехватчики для зенитных комплексов американского производства Patriot, сообщает CNN.
По данным телеканала, из-за этого страна более уязвима для баллистических ударов. Ситуация обострилась на фоне разногласий между Киевом и Вашингтоном. Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Украину и ее европейских союзников о возможности приостановить обмен разведданными и закупки американского оружия, если Киев не прекратит удары по российским энергетическим объектам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон предупредили Киев о приостановке передачи разведданных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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