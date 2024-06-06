Байден: США против ударов американским оружием по Москве

Вашингтон против нанесения ударов американским оружием на 320 км вглубь России. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил президент США Джо Байден.

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Он подчеркнул, что речь идёт в том числе об ударах «по Москве и по Кремлю».

«Американское оружие разрешается использовать вблизи границы... для атаки конкретных целей на Украине», - подчеркнул глава Белого дома.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары по российской территории при участии Запада означают их войну против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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