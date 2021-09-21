Азаров назвал собравшегося на Генассамблею ООН Зеленского «политическим туристом»
Зеленский поставит в Нью-Йорке давно заезженную пластинку, сказал НСН экс-премьер Украины.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал дежурной и предсказуемой поездку украинского президента Владимира Зеленского на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.
«А что можно ждать? Дежурная поездка. Это называется политический туризм. О чем он может говорить? О том, о чем говорит каждый день: о российской агрессии, об оккупации Крыма и Донбасса», - сказал Азаров.
При этом он отметил, что Западу не может надоесть или не надоесть тема Крыма.
«Западные страны поступают, исходя из своих политических представлений. Так что понятие «надоело – не надоело» – это не их позиция», - пояснил экс-премьер.
Президент Украины прибыл с рабочим визитом в США, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Выступление Зеленского запланировано на 22 сентября.
Накануне визита в США Зеленский сказал в эфире украинского телеканала, что собирается поднять тему Крыма и Донбасса.
«Мы ищем решение Донбасса и Крыма на всех площадках. Организация ООН - это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность», - пообещал он.
Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил «Радиоточке НСН», что возможный выход Украины из Минских соглашений «развяжет руки» Москве, Донецку и Луганску.
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