Азаров назвал собравшегося на Генассамблею ООН Зеленского «политическим туристом»

При этом он отметил, что Западу не может надоесть или не надоесть тема Крыма.

«Западные страны поступают, исходя из своих политических представлений. Так что понятие «надоело – не надоело» – это не их позиция», - пояснил экс-премьер.

Президент Украины прибыл с рабочим визитом в США, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Выступление Зеленского запланировано на 22 сентября.

Накануне визита в США Зеленский сказал в эфире украинского телеканала, что собирается поднять тему Крыма и Донбасса.