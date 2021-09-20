«Развяжет руки!» В ЛНР не боятся выхода Украины из Минских соглашений

«Если Украина выйдет из Минских соглашений, прежде всего, это развязывает руки республикам Донбасса, поскольку все ранее принятые на себя обязательства будут аннулированы. Тем самым мы получим право принимать любые политические и стратегические решения. Военнослужащие обеих республик не будут «обременены» Минскими соглашениями и смогут давать полноправный и адекватный ответ украинским войскам, которые ежедневно обстреливают республики Донбасса», - сказал Марочко.

Он допустил, что, выйдя из Минских соглашений, Киев может пойти на силовое решение конфликта на Донбассе, однако в этом случае будут «развязаны руки» уже у России.

«Вариант такой абсолютно не исключаю, но хочу заверить сразу, что слова Владимира Владимировича – это не «сотрясание звука». И если все-таки Киев попытается решить конфликт на Донбассе силовым путем, то это грозит Украине вообще ее государственностью, потому что на данный момент Москва также связана Минскими соглашениям по рукам и ногам в отношении республик Донбасса. Если Украина начнет силовой вариант решения конфликта, это однозначно развяжет руки России в поддержке наших республик не только на политической арене, но и в военном плане», - предупреждает подполковник запаса Народной милиции ЛНР.

Он перечислил положительные и отрицательные эффекты Минских соглашений, выразив уверенность, что в Луганске только обрадуются выходу из них Киева.

«Минские соглашения в полном объеме не соблюдались Киевом с момента их принятия. При этом от них есть ряд и положительных, и негативных эффектов. Прежде всего, это какие-никакие обмены пленными, интенсивность обстрелов по сравнению с 2014 годом намного снизилась. Также снизилось применение украинскими войсками запрещенного международными конвенциями вооружения, например «Градов». Кроме того, Украина больше не применяет боевую авиацию против республик Донбасса, не применяется тяжелое вооружение – «Ураганы и «Торнадо». Так что есть положительные моменты. А негативный факт в том, что Минские соглашения – как долгоиграющая пластинка. Украина не выполняет взятые на себя обязательства, и мы остаемся в подвешенном состоянии. Для обычных жителей республик выход Украины из Минских соглашений будет воспринят абсолютно положительно, но сложно прогнозировать, как к этому отнесутся на политической арене», - заключил собеседник НСН.

В начале сентября представитель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украине удалось «сняться с крючка» Минских договоренностей.