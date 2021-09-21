Зеленский решил обсудить Донбасс и Крым в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ООН – это та площадка, где можно «искать решение» по Донбассу и Крыму.

Украинский глава отметил, что Киев пытается решить проблему на всех возможных площадках, ООН — одна из главных.

На Украине объяснили отказ ООН от участия в «Крымской платформе» политическими мотивами

«Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в это очень непростое время», — цитирует Зеленского сайт телеканала «Дом».

В понедельник Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Саммит «Крымская платформа» состоялся в Киеве в конце августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» Крымы. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум «шабашем», а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков «чрезвычайно недружественным мероприятием».

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что руководство ООН проигнорировало участие в «Крымской платформе», назвав это решение политическим, передает RT.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:ООНДонбассКрымВладимир Зеленский
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