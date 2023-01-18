Австралия заявила об участии в подготовке солдат Украины
Контингент из 70 военных Украины примет участие в подготовке украинских солдат в Великобритании, сообщает Министерство обороны Австралии.
По данным ведомства, на днях австралийские солдаты покинут Дарвин, чтобы присоединиться к странам-партнерам в Соединенном Королевстве, обеспечивая подготовку украинских новобранцев.
Минобороны отмечает, что австралийские военные не поедут на территорию Украины.
Напомним, в Соединенных Штатах началось обучение прибывших военных из Украины использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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