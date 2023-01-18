США приступили к обучению украинских военных использованию ЗРК Patriot

«Обучение начато… оно займет несколько месяцев», – заявил он. Отмечается, что всего планируется обучить около 90–100 бойцов Вооруженных сил Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о начале подготовки к передаче Киеву систем ПВО Patriot. По его словам, договорённость президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена об этих поставках является революционным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

