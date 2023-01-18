США приступили к обучению украинских военных использованию ЗРК Patriot

В Соединенных Штатах началось обучение прибывших военных из Украины использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя американского Министерства обороны страны Патрика Райдера.

Германия отправит Киеву дополнительный комплекс Patriot

«Обучение начато… оно займет несколько месяцев», – заявил он. Отмечается, что всего планируется обучить около 90–100 бойцов Вооруженных сил Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о начале подготовки к передаче Киеву систем ПВО Patriot. По его словам, договорённость президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена об этих поставках является революционным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры