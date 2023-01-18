США приступили к обучению украинских военных использованию ЗРК Patriot
В Соединенных Штатах началось обучение прибывших военных из Украины использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя американского Министерства обороны страны Патрика Райдера.
«Обучение начато… оно займет несколько месяцев», – заявил он. Отмечается, что всего планируется обучить около 90–100 бойцов Вооруженных сил Украины.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о начале подготовки к передаче Киеву систем ПВО Patriot. По его словам, договорённость президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена об этих поставках является революционным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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