Аваков заявил о возобновлении войны в Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о серьезном обострении ситуации в Донбассе в последние недели. По его словам, «мирного процесса уже нет» и «идет война».

«У нас там происходит резкое обострение ситуации за последние недели. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют снайперские пары, действуют минометы, война идет», - сказал Аваков в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».

Министр добавил, что президент Владимир Зеленский закрыл украинские телеканалы именно после обострения конфликта в Донбассе, пишет «Газета.ру».

«Посмотрите, что сделал Зеленский накануне этого решения. Он отправил начальника генштаба (Руслана) Хомчака на линию фронта… Поэтому я предлагаю посмотреть на решение о санкциях с этой точки зрения», - пояснил глава ведомства.

Украина готовит наступление. В ЛНР обратились к России за помощью

Украинская партия «Оппозиционная платформа - за жизнь» начала сбор подписей поддержку импичмента президента Владимира Зеленского после решения властей закрыть ряд телеканалов. Бывший президент Украины, глава делегации страны в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире НСН заявил, что в украинском парламенте не существует сил, которые могут объявить Зеленскому импичмент.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война В ДонбассеУкраина
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