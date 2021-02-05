Аваков заявил о возобновлении войны в Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о серьезном обострении ситуации в Донбассе в последние недели. По его словам, «мирного процесса уже нет» и «идет война».

«У нас там происходит резкое обострение ситуации за последние недели. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют снайперские пары, действуют минометы, война идет», - сказал Аваков в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».

Министр добавил, что президент Владимир Зеленский закрыл украинские телеканалы именно после обострения конфликта в Донбассе, пишет «Газета.ру».

«Посмотрите, что сделал Зеленский накануне этого решения. Он отправил начальника генштаба (Руслана) Хомчака на линию фронта… Поэтому я предлагаю посмотреть на решение о санкциях с этой точки зрения», - пояснил глава ведомства.