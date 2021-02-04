Партия «Оппозиционная платформа - за жизнь» объявила о начале процедуры импичмента Зеленскому
Украинская партия «Оппозиционная платформа - за жизнь» (ОПЗЖ) на внеочередном съезде приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президенту страны Владимиру Зеленскому, сообщает ТАСС.
В документе говорится, что такое решение было принято после указа Зеленского, который ввёл персональные санкции против члена партии Тараса Козака и трёх независимых украинских телеканалов, что в партии расценили, как «нападение на демократию, свободу слова и попытку установления диктатуры».
«Зеленский взял на себя роль суда и вышел за пределы своих конституционных полномочий. Это уже не первый случай, когда глава государства нарушил закон. Его сознательные и систематические действия, направленные на нарушение прав украинских граждан, вмешательство в работу других ветвей власти и средств массовой информации, имеют все признаки узурпации власти», - отмечается в резолюции.
Ранее Зеленский, комментируя санкции в отношении телеканала «112 Украина» и его региональных каналов, а также телеканала NEWSONE, заявил, что власти решительно поддерживают свободу слова, но «не пропаганду, финансируемую страной-агрессором».
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