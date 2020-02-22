Аваков рассказал о температуре водителя, перевозившего эвакуированных из Китая

Через сутки после эвакуации граждан Украины из китайского Уханя у водителя автобуса, который их вез, ухудшилось состояние. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» в пятницу, 21 февраля.

Аваков отметил, что у одного из водителей автобуса, на котором ехали украинцы, доставленные из КНР, «немножко поднялась температура», что вызвало обострение артрита. Также министр добавил, что повышение температуры фиксировалось в течение часа. Аваков подчеркнул, что водители, которые везли эвакуированных украинцев, находятся на карантине.

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«Я обращаю внимание, насколько тщательным будет осмотр за теми, кто там находится. Если все хорошо, то через две недели мы забудем эту грусть», — цитирует ИА REGNUM Авакова.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что организаторы нападения на автобусы с эвакуированными украинцами из китайского Уханя будут наказаны. При этом речь шла «об известных миру вирусологах в спортивных костюмах». Об этом лидер страны написал в своем канале в Telegram.



НСН писала, что вечером 20 февраля эвакуированных из Китая украинцев доставили для карантина в медцентр Нацгвардии, расположенный в поселке Новые Санжары. Но узнавшие об этом местные жители перекрыли дорогу, устроили столкновения с правоохранительными органами и закидали камнями автобусы с прибывшими из Китая, в числе которых, кстати, были и дети.





