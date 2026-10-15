Чебурашка под защитой: Как выжить фотобанкам в эпоху ИИ-картинок
Александр Жадан заявил НСН, нейросети пока еще могут генерировать далеко не все изображения.
Чтобы фотобанки с живыми фотографиями смогли продолжить существование в эпоху развития нейросетей, люди могут делать фотографии того, что еще не сфотографировано, тогда эти фото будут основой для обучения ИИ-моделей. Об этом НСН рассказал руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.
Крупнейший фотобанк Getty Images объявил, что готовится к банкротству на фоне сообщений о долгах и конкуренции с нейросетями. Компанию ждет реструктуризация, ее бизнес iStock уже теряет спрос, а акции в моменте рухнули на 68%. Жадан подтвердил, что люди все чаще выбирают генеративные картинки.
«Использование генеративных изображений — это действительно тренд, который с 2024 года становится еще более массовым. И в целом, это действительно ведет к уменьшению использования фотобанков, которые также пытались адаптироваться под использование нейросетей, давая свои внутренние базы данных для их обучения. В этом случае нужно разделить использование под авторским правом и не авторским. Потому что если мы просим сделать картинки с Человеком-пауком и Чебурашкой, например, то эти товарные знаки находятся под институциональным правом. В связи с этим нейросети могут ограничивать использование этих изображений, не давая создать эти картинки. Но при этом можно сделать похожие, которые не полностью повторяют оригинал. Однако такие прецеденты, чтобы человек ограничил использование генерированных картинок в связи с тем, что это нарушает авторское право, крайне редки. Сейчас уже есть инициатива о том, что необходимо подписывать картинки или видео, созданные с помощью ИИ. Можно допустить, что фотобанки продолжат быть библиотекой для обучения нейросетей, соответственно, люди могут пока делать то, что не было ранее сделано нейросетью», — раскрыл он.
Getty Images объявила о банкротстве после срыва сделки с Shutterstock, которую компании обсуждали более полутора лет. О возможном объединении двух крупнейших поставщиков лицензионного визуального контента стало известно в январе 2025 года; тогда сделку оценивали примерно в $3,7 млрд, уточняет «Радиоточка НСН».
Ранее Жадан заявил НСН, что пока развитие технологий искусственного интеллекта в РФ выглядит так, как будто полного понимания, как устроена эта технология, нет.
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