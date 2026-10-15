Новак: Россия будет импортировать бензин минимум до конца года
Россия продолжит импортировать бензин по меньшей мере до конца года. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак.
«До конца года как минимум мы будем импортировать, потому что нам нужно и обеспечивать внутренний рынок, и с другой стороны, увеличивать запасы», - приводит его слова РИА Новости.
Новак уточнил, что в летний период запасы бензина снизили для насыщения рынка РФ.
По словам вице-премьера, поставки импортного топлива стабильны, они соответствуют около 10% внутреннего рынка.
Ранее на совещании в правительстве России заявили, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Хитрят все: Как решат проблему невозвратных тарифов в отелях
- Глава Кузбасса предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах
- Финляндия получит от ЕС 32 млн евро на защиту границы от беспилотников
- Эксперт объяснил, почему женщины с детьми могут получать меньше, чем их коллеги
- Каллас рассказала, что ЕС пока не знает, как изъять российские активы
- «Возьмут бездетного лодыря»: Милонов указал на опасность дополнительных льгот многодетным отцам
- В Подольске два человека пострадали в результате пожара
- Армия России освободила Нефедовку и Черное
- Успеть к выборам: США продолжат смягчать санкции против России
- Чебурашка под защитой: Как выжить фотобанкам в эпоху ИИ-картинок