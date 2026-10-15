Новак: Россия будет импортировать бензин минимум до конца года

«До конца года как минимум мы будем импортировать, потому что нам нужно и обеспечивать внутренний рынок, и с другой стороны, увеличивать запасы», - приводит его слова РИА Новости.

Новак уточнил, что в летний период запасы бензина снизили для насыщения рынка РФ.

По словам вице-премьера, поставки импортного топлива стабильны, они соответствуют около 10% внутреннего рынка.

Ранее на совещании в правительстве России заявили, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется.

