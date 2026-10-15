Есть сигнал: Экономисты не ждут снижения ключевой ставки до конца года
Рассчитывать на серьезное снижение ключевой ставки до конца года вряд ли стоит, ЦБ посылает именно такой сигнал, сказал НСН Лазарь Бадалов.
У экспертов и банковского сообщества есть опасения, что до конца 2026 года ключевая ставка если и будет снижена, то незначительно. А политика дорогих денег сохранится и в 2027 году. Об этом НСН рассказал экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
Новый уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Александр Шохин высказал мнение о том, что Банк России не станет снижать ключевую ставку на заседании 23 октября. По мнению омбудсмена, регулятор возьмет паузу, чтобы посмотреть, как предложенные налоговые новации, заложенные в бюджет РФ, могут повлиять на инфляцию. В разговоре с НСН Бадалов это мнение в целом разделил, но вместе с тем выразил опасения, что и до конца года ЦБ може вообще не снизить ставку.
«Здесь меня мучают два факта. Первый – мое мнение о том, что ставку надо снижать. Пусть не так стремительно, но постепенно и регулярно. Второй факт – позиция Банка России. И тут наши позиции не совпадают. Но решение принимает руководство Банка России. Есть опасение и у меня, и в целом экспертного и банковского сообщества, что ставку на ближайшем заседании или до конца года если и снизят, то в лучшем случае один раз и достаточно незначительно. Такие сигналы уже посылались, в частности, господином Заботкиным (зампред Банка России, прим. НСН). И в общем-то стало понятно, что политика дорогих денег сохранится еще и в 2027 году, да и перспективы 2028-го еще непонятны», - считает Бадалов.
По словам экономиста, сам он старается подходить к позиции регулятора с пониманием, но сомневается, что в данном случае уже уместно говорить о том, что решение ЦБ по ставке диктуют соображения осторожности.
«Долгое время можно было небольшое снижение оправдать и назвать осторожностью, но вот сейчас – осторожность ли это уже? В ЦБ говорят, что главная цель снижение инфляции. Но важно, чтобы главной целью не стало держать высокую ставку. Все-таки таргетирование инфляции предполагает целью, чтобы наблюдалась ценовая стабильность, а также был экономический рост. Это, кстати, проблема всех современных центральных банков и такого мейнстрима политики ЦБ. Они строят свой подход по принципу – у меня есть ключевая ставка, процентная ставка и цель по инфляции, а остальное – зона ответственности других. Мне кажется, что таким образом современные центральные банки, да и наш в том числе, пытаются свою роль по влиянию на экономическую госполитику чрезмерно сократить», - добавил эксперт.
Ранее, как сообщала «Радиоточка НСН», в Банке России объяснили, почему в сентябре ключевая ставка была сохранена на уровне 14%.
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