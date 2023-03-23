Артемий Лебедев назвал СБУ «сборищем кретинов»

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев выступил с критикой Службы безопасности Украины, назвав ее сотрудников «сборищем кретинов» после того, как СБУ заочно предъявила обвинение по уголовной статье за репортаж с Запорожской АЭС. Свое мнение о работе украинских спеслужб он высказал на своем Rutube-канале.

Артемий Лебедев назвал один из минусов Советского Союза

Он рассказал, что обвинение было предъявлено спустя полгода после поездки на атомную электростанцию.

Лебедев также отметил, что его не волнуют претензии СБУ, которые, по его мнению, являются «сборищем кретинов». Блогер добавил, что с точки зрения украинского закона он теперь является «матерым уголовником».

Ранее Лебедев назвал Google «вонючей церэушной помойкой», обвинив компанию в уничтожении контента блогеров.

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ТЕГИ:Уголовное НаказаниеСБУ

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