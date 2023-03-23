Артемий Лебедев назвал СБУ «сборищем кретинов»

Он рассказал, что обвинение было предъявлено спустя полгода после поездки на атомную электростанцию.

Лебедев также отметил, что его не волнуют претензии СБУ, которые, по его мнению, являются «сборищем кретинов». Блогер добавил, что с точки зрения украинского закона он теперь является «матерым уголовником».

Ранее Лебедев назвал Google «вонючей церэушной помойкой», обвинив компанию в уничтожении контента блогеров.

