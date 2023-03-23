Артемий Лебедев назвал СБУ «сборищем кретинов»
Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев выступил с критикой Службы безопасности Украины, назвав ее сотрудников «сборищем кретинов» после того, как СБУ заочно предъявила обвинение по уголовной статье за репортаж с Запорожской АЭС. Свое мнение о работе украинских спеслужб он высказал на своем Rutube-канале.
Он рассказал, что обвинение было предъявлено спустя полгода после поездки на атомную электростанцию.
Лебедев также отметил, что его не волнуют претензии СБУ, которые, по его мнению, являются «сборищем кретинов». Блогер добавил, что с точки зрения украинского закона он теперь является «матерым уголовником».
Ранее Лебедев назвал Google «вонючей церэушной помойкой», обвинив компанию в уничтожении контента блогеров.
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