Ушаков: Ни о каких переговорщиках по Украине от Европы речи не идет
29 октября 202601:34
Денис Хоноров
Речи о переговорщиках по урегулированию ситуации вокруг Украины от Европы не идет, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.
По его словам, в настоящее время есть договоренность только о возобновлении консультаций в трехстороннем формате - Россия, Украина и США. «Именно представителей делегаций», - отметил политик.
Ранее в Кремле заявили, что РФ поддерживает выдвижение желающего мира переговорщика ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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