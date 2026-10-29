Ушаков: Ни о каких переговорщиках по Украине от Европы речи не идет

По его словам, в настоящее время есть договоренность только о возобновлении консультаций в трехстороннем формате - Россия, Украина и США. «Именно представителей делегаций», - отметил политик.

Ранее в Кремле заявили, что РФ поддерживает выдвижение желающего мира переговорщика ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

