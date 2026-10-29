Ушаков: Ни о каких переговорщиках по Украине от Европы речи не идет

Речи о переговорщиках по урегулированию ситуации вокруг Украины от Европы не идет, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

Ушаков: Переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби после 4 ноября

По его словам, в настоящее время есть договоренность только о возобновлении консультаций в трехстороннем формате - Россия, Украина и США. «Именно представителей делегаций», - отметил политик.

Ранее в Кремле заявили, что РФ поддерживает выдвижение желающего мира переговорщика ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
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