Артемий Лебедев назвал один из минусов Советского Союза

Одним из недостатков Советского Союза был дефицит товаров, считает российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев. С таким мнением он выступил в интервью на Rutube-канале «Ай, как просто!».

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Лебедев признался, что он разделяет идею социализма, но ему не нравится то, как она была реализована в СССР. Блогер считает, что главная проблема была в распределении ресурсов, и в случае нехватки товара на прилавках магазинов, гражданин не мог достать хотя бы достойную замену, потому что «промышленность делала говно».

Кроме того, Лебедеву не нравилось, что в Советском Союзе критиковали деньги и идею потребления.

«Надо потреблять. Надо производить и потреблять, это человеческая деятельность», - сказал Лебедев.

Ранее Иосиф Пригожин в эфире НСН рассказал, что поддерживает современные ремиксы советских хитов, а их популярность объяснил душевностью оригиналов, вошедшей в контраст с «музыкальной жвачкой» последних лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДефицитСССР
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