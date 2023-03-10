Артемий Лебедев назвал один из минусов Советского Союза
Одним из недостатков Советского Союза был дефицит товаров, считает российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев. С таким мнением он выступил в интервью на Rutube-канале «Ай, как просто!».
Лебедев признался, что он разделяет идею социализма, но ему не нравится то, как она была реализована в СССР. Блогер считает, что главная проблема была в распределении ресурсов, и в случае нехватки товара на прилавках магазинов, гражданин не мог достать хотя бы достойную замену, потому что «промышленность делала говно».
Кроме того, Лебедеву не нравилось, что в Советском Союзе критиковали деньги и идею потребления.
«Надо потреблять. Надо производить и потреблять, это человеческая деятельность», - сказал Лебедев.
Ранее Иосиф Пригожин в эфире НСН рассказал, что поддерживает современные ремиксы советских хитов, а их популярность объяснил душевностью оригиналов, вошедшей в контраст с «музыкальной жвачкой» последних лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 311 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 663 / сут.
- Пригожин объявил о наборе в ЧВК «Вагер»
- Мужчина ранен при обстреле села в Белгородской области
- ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину остался стабильно высоким
- Госдума одобрила свыше ста законопроектов Верховного суда
- Первый в России памятник героям спецоперации появился в Тамбовской области
- СМИ: торговый центр загорелся на юго-востоке Москвы
- МИД: Незаконно осужденный в Литве россиянин Мель вернулся в Россию
- Акинфеев и Дасаев вошли в топ-50 лучших голкиперов мира
- Минобороны: США не опровергли факты своих биоисследований
- «Яндекс» перевел сотрудников на гибридный график с возможностью работы за рубежом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru