Артемий Лебедев назвал Google «вонючей помойкой ЦРУ»
Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал Google «вонючей цеэрушной помойкой» за удаление его YouTube-каналов. Об этом он заявил в обзоре новостей, выложенном на Rutube.
Дизайнер обвинил компанию Google в уничтожении контента блогеров. По его словам, YouTube должен радоваться успеху его пользователей.
Лебедев подчеркнул своё замешательство из-за большого количества жалоб на его видеоролики, что и являлось причиной удаления. Блогер считает себя добрым и мирным человеком и не понимает, почему к его контенту кто-то негативно относится.
Дизайнер добавил, что в будущем продолжит создавать новые YouTube-каналы,.
Ранее сообщалось, что YouTube в третий раз удалил новый канал Артемия Лебедева.
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