Артемий Лебедев назвал Google «вонючей помойкой ЦРУ»

Дизайнер обвинил компанию Google в уничтожении контента блогеров. По его словам, YouTube должен радоваться успеху его пользователей.

Лебедев подчеркнул своё замешательство из-за большого количества жалоб на его видеоролики, что и являлось причиной удаления. Блогер считает себя добрым и мирным человеком и не понимает, почему к его контенту кто-то негативно относится.

Дизайнер добавил, что в будущем продолжит создавать новые YouTube-каналы,.

Ранее сообщалось, что YouTube в третий раз удалил новый канал Артемия Лебедева.