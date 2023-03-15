Артемий Лебедев назвал Google «вонючей помойкой ЦРУ»

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал Google «вонючей цеэрушной помойкой» за удаление его YouTube-каналов. Об этом он заявил в обзоре новостей, выложенном на Rutube.

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Дизайнер обвинил компанию Google в уничтожении контента блогеров. По его словам, YouTube должен радоваться успеху его пользователей.

Лебедев подчеркнул своё замешательство из-за большого количества жалоб на его видеоролики, что и являлось причиной удаления. Блогер считает себя добрым и мирным человеком и не понимает, почему к его контенту кто-то негативно относится.

Дизайнер добавил, что в будущем продолжит создавать новые YouTube-каналы,.

Ранее сообщалось, что YouTube в третий раз удалил новый канал Артемия Лебедева.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:GoogleБлокировкаYoutube
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