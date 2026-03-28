Армия России освободила Брусовку в ДНР
Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Брусовка в ДНР.
Согласно ежедневной сводке о ходе специальной военной операции, ракетные войска и авиация успешно поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины, задействованные в военных целях, а также локации, где осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов.
Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер и автономный подводный аппарат противника. Подразделения ПВО за минувшие сутки перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и ликвидировали 385 беспилотников.
Ранее стало известно, что в Конакове Тверской области частный дом загорелся после падения фрагментов сбитого дрона.
