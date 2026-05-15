Юрист: Депозитарий Euroclear отменит решение о передаче 18 трлн рублей ЦБ
Европейские власти могут ввести санкции против тех лиц и институтов, кто признает юрисдикцию Арбитражного суда Москвы, сказал НСН Валерий Ванин.
Решение о взыскании 18,17 трлн рублей с Euroclear Bank в пользу Центробанка России стало абсолютной неожиданностью для Европы, однако, скорее всего, в следующей инстанции оно будет отменено. Об этом НСН заявил юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин.
Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank о взыскании 18,17 трлн рублей убытков. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на представителя ответчика Сергея Савельева. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Ванин назвал исход дела неожиданным для всего европейского общества и предположил, что это решение будет отменено.
«Для всего европейского социума это решение абсолютно неожиданное. Уверен, что этот процесс практически не освещался в СМИ, поскольку считался бесперспективным и неинтересным. Произошедшее до сих пор не укладывается в голове. Думаю, ответчик приложит все усилия, чтобы это решение отменили в следующей инстанции, и с высокой долей вероятности это решение будет отменено. Так что сейчас говорить о шансах Центробанка получить эти деньги несколько преждевременно», — сказал Ванин.
Собеседник НСН допустил, что в Европе будут введены санкции против тех, кто признает решение Арбитражного суда Москвы.
«В любом случае решение не вступает в силу, если будет обжаловано. Сейчас в Европе будут думать, признавать ли юрисдикцию арбитража. Если не признают, то могут столкнуться с исполнительными листами на территории России и тех государств, которые эти исполнительные листы признают. Между прочим, ОАЭ признают российские исполнительные листы. Есть очень весомые аргументы, чтобы эту юрисдикцию признать. Если они пойдут по пути непризнания российской юрисдикции, то заранее объявят о санкциях против тех лиц и институтов, которые будут это судебное решение признавать. Возможен и комбинированный вариант — они могут попытаться участвовать в судебном процессе, но при этом все равно ввести санкции против всех, кто будет решение исполнять», — подытожил он.
Ранее Европейский союз передал Украине €80 млн за счет доходов от замороженных активов России.
