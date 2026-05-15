Решение о взыскании 18,17 трлн рублей с Euroclear Bank в пользу Центробанка России стало абсолютной неожиданностью для Европы, однако, скорее всего, в следующей инстанции оно будет отменено. Об этом НСН заявил юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин.

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank о взыскании 18,17 трлн рублей убытков. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на представителя ответчика Сергея Савельева. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Ванин назвал исход дела неожиданным для всего европейского общества и предположил, что это решение будет отменено.