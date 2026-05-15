В Госдуму внесли законопроект о сокращении сроков за покупку наркотиков

Верховный суд РФ направил в Госдуму законопроект, предусматривающую снижение максимальных сроков лишения свободы за приобретение и хранение наркотических средств в крупном и особо крупном размерах. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Сейчас статья 228 Уголовного кодекса предусматривает наказание от 3 до 10 лет за крупный размер и от 10 до 15 лет — за особо крупный. Авторы законопроекта предлагают установить верхние планки на уровне 5 и 10 лет соответственно, убрав при этом нижние пороги санкций, сообщает ТАСС.