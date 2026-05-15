Лавров оценил перспективы наведения порядка в ООН при новом Генсеке
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предстоящая смена Генерального секретаря ООН создаёт предпосылки для наведения порядка во всемирной организации, сообщает RT.
Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что выборы нового руководителя ООН запланированы на 2026 год.
«Мы прекрасно понимаем реалии», — заявил он, комментируя перспективы реформирования структуры.
При этом дипломат уточнил, что смена руководства открывает не гарантированную возможность, а определённый шанс на позитивные изменения.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов ранее отмечал, что Москва пока не определилась с кандидатурой, которую готова официально поддержать на предстоящих выборах.
Ранее МИД России объявило о шансе навести порядок в ООН, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
