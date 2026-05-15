Путин подписал указ о единых мерах поддержки участников СВО в регионах
Президент Владимир Путин подписал указ о введении единых базовых мер поддержки участников СВО в регионах России. Документ направлен на обеспечение единообразного подхода к оказанию помощи данной категории граждан.
Согласно указу, регионам предписано оказывать содействие в приоритетном трудоустройстве участников СВО, предоставлять им медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение вне очереди. Также бессрочными становятся единые базовые меры поддержки для близких погибших бойцов, сообщает РИА Новости.
Субъектам России рекомендовали предоставить участникам СВО и их семьям льготы на посещение организаций и мероприятий, субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей на приобретение газового оборудования, организовать содействие в трудоустройстве и др.
Действие единых мер распространяется не только на участников СВО, но и на тех, кто участвовал в отражении вторжений вооружённых формирований Украины на приграничные территории России.
Ранее Госдума приняла законопроект, по которому контрактникам на СВО спишут долги до 10 миллионов рублей, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
