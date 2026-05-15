Путин подписал указ о единых мерах поддержки участников СВО в регионах

Президент Владимир Путин подписал указ о введении единых базовых мер поддержки участников СВО в регионах России. Документ направлен на обеспечение единообразного подхода к оказанию помощи данной категории граждан.

Согласно указу, регионам предписано оказывать содействие в приоритетном трудоустройстве участников СВО, предоставлять им медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение вне очереди. Также бессрочными становятся единые базовые меры поддержки для близких погибших бойцов, сообщает РИА Новости.

Участники СВО смогут бесплатно получить второе среднее профобразование

Субъектам России рекомендовали предоставить участникам СВО и их семьям льготы на посещение организаций и мероприятий, субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей на приобретение газового оборудования, организовать содействие в трудоустройстве и др.

Действие единых мер распространяется не только на участников СВО, но и на тех, кто участвовал в отражении вторжений вооружённых формирований Украины на приграничные территории России.

Ранее Госдума приняла законопроект, по которому контрактникам на СВО спишут долги до 10 миллионов рублей, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУказыВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры