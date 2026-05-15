Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на Белгород увеличилось до девяти
Число пострадавших в результате атаки беспилотника вооружённых сил Украины (ВСУ) на многоквартирный дом в Белгороде возросло до девяти человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Изначально информация касалась четырёх госпитализированных, включая несовершеннолетнего. По уточнённым данным, ещё пятеро жителей получили травмы различной степени тяжести.
В областной клинической больнице находится 19-летний молодой человек с контузией и осколочными ранениями лица и ног. Трое пострадавших доставлены в городскую больницу №2 с аналогичными травмами, ещё одному мужчине помощь оказали на месте — от госпитализации он отказался.
На месте происшествия продолжают работу экстренные службы и специалисты ситуационного центра. Обстоятельства инцидента и масштаб разрушений устанавливаются.
Ранее стало известно, что украинский БПЛА атаковал многоквартирный дом в Белгороде, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
