Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на Белгород увеличилось до девяти

Число пострадавших в результате атаки беспилотника вооружённых сил Украины (ВСУ) на многоквартирный дом в Белгороде возросло до девяти человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Изначально информация касалась четырёх госпитализированных, включая несовершеннолетнего. По уточнённым данным, ещё пятеро жителей получили травмы различной степени тяжести.

В областной клинической больнице находится 19-летний молодой человек с контузией и осколочными ранениями лица и ног. Трое пострадавших доставлены в городскую больницу №2 с аналогичными травмами, ещё одному мужчине помощь оказали на месте — от госпитализации он отказался.

На месте происшествия продолжают работу экстренные службы и специалисты ситуационного центра. Обстоятельства инцидента и масштаб разрушений устанавливаются.

Ранее стало известно, что украинский БПЛА атаковал многоквартирный дом в Белгороде, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Оперативный штаб Белгородской области
