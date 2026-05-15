Россельхознадзор проверит пищевые предприятия Армении

Россельхознадзор и Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении договорились о проведении инспекций предприятий, чью продукцию ранее запретили к ввозу в Россию. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Речь идёт о производителях, поставки от которых были приостановлены из-за подозрений на ввоз фальсифицированной рыбной продукции, предположительно европейского происхождения, сообщает РБК.

В ведомстве обратили внимание, что импортированная форель имела нетипичный окрас и вес свыше 5,5 кг — такие параметры могут свидетельствовать о фальсификации и попадании товара под санкционные ограничения.

С начала 2026 года в Россию ввезено 16,3 тысячи тонн армянской продукции растительного происхождения, при этом зафиксировано 146 случаев обнаружения карантинных объектов.

Ранее Россельхознадзор выявил токсичное вещество в белорусском твороге, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
