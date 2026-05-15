Россельхознадзор проверит пищевые предприятия Армении

Россельхознадзор и Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении договорились о проведении инспекций предприятий, чью продукцию ранее запретили к ввозу в Россию. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Речь идёт о производителях, поставки от которых были приостановлены из-за подозрений на ввоз фальсифицированной рыбной продукции, предположительно европейского происхождения, сообщает РБК.