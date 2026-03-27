Медведев заявил об отсутствии необходимости в новой волне мобилизации

Вооружённым силам РФ для выполнения всех боевых задач в рамках специальной военной операции достаточно граждан, заключивших контракт с Минобороны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев: В 2025 году контракты с Минобороны заключили свыше 422 тысяч человек

По его словам, какой-либо необходимости объявлять новую волну мобилизации в стране в настоящий момент нет.

«Нет никакой необходимости», - сказал он.

Ранее Медведев заявил, что с начала 2026 году контракт с Минобороны РФ заключили свыше 80 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

