Под Тверью из-за падения обломков БПЛА поврежден дом
28 марта 202607:51
Частный дом загорелся после падения фрагментов сбитого беспилотника в Конакове Тверской области. Об этом заявил глава региона Виталий Королев.
По его словам, ночью 28 марта после отражения атаки БПЛА обломок дрона рухнул упал на участок частного жилого дома.
«Произошло возгорание летнего щитового дома. Огонь потушен в короткие сроки», - написал Королев в Telegram-канале.
На участке находились четыре человека, они не пострадали.
Ранее в Ярославской области после атаки БПЛА погиб ребенок, пострадали еще три человека.
