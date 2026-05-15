Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Приднестровья
Президент Владимир Путин подписал указ «О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья». Документ размещён на официальном портале правовой информации.
Право на обращение за российские подданство в упрощённом порядке, без соблюдения ряда стандартных требований, получили совершеннолетние дееспособные иностранные граждане и лица без гражданства.
Они должны постоянно проживать в Приднестровье на момент вступления указа в силу. Также прописана процедура для несовершеннолетних и недееспособных жителей региона.
Заявления о приёме в гражданство необходимо подавать по утверждённым формам в дипломатические представительства или консульские учреждения России.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Молдавия и ЕС пытаются выдавить группу российских войск из Приднестровья, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
