Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Приднестровья

Президент Владимир Путин подписал указ «О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья». Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Право на обращение за российские подданство в упрощённом порядке, без соблюдения ряда стандартных требований, получили совершеннолетние дееспособные иностранные граждане и лица без гражданства.

Песков: Приднестровье фигурирует в планах европейских стран

Они должны постоянно проживать в Приднестровье на момент вступления указа в силу. Также прописана процедура для несовершеннолетних и недееспособных жителей региона.

Заявления о приёме в гражданство необходимо подавать по утверждённым формам в дипломатические представительства или консульские учреждения России.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Молдавия и ЕС пытаются выдавить группу российских войск из Приднестровья, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Артем Кулекин
