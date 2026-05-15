Политолог: В Европе станут чаще увольнять беженцев с Украины

Увольнение украинских специалистов в странах Евросоюза приобретает системный характер и будет только усиливаться. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Эксперт пояснил, что изначально трудоустройство беженцев проходило по временным схемам в условиях повышенного внимания к этой категории граждан. При этом многие украинские специалисты работали без необходимых лицензий европейского образца и без достаточного владения местным языком, что не соответствовало национальным законодательным требованиям.

СМИ: Украинские беженцы в Британии могут потерять жилье

Жарихин отметил, что сейчас европейские страны начинают пересматривать эти временные конструкции и приводить кадровую политику в соответствие с регуляторными стандартами. Процесс затронет не только Польшу, но и другие государства региона.

По мнению политолога, под сокращения попадут не только медики, но и представители иных профессий, осуществлявшие деятельность без официальных разрешений Евросоюза.

Между тем власти Ирландии уже сообщили о намерении выселить около 16 тысяч украинских беженцев, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
