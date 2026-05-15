Российские школьники ждут деньги от родителей за успешную сдачу ЕГЭ

Вне зависимости от результатов экзаменов российские школьники ожидают от родителей денежный презент, который после потратят на дорогие подарки из вишлиста. Родители готовы к этому, только если баллов хватит для поступления на бюджет. Это показало исследование SUNLIGHT, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно данным опроса, более половины родителей считают уместным материально поощрить ребёнка за окончание школы, раз они этого хотят. При этом 34% готовы выделить свыше 100 тысяч рублей именно за успешное завершение обучения, ещё 21% — от 50 до 100 тысяч рублей.