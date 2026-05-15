Российские школьники ждут деньги от родителей за успешную сдачу ЕГЭ
Вне зависимости от результатов экзаменов российские школьники ожидают от родителей денежный презент, который после потратят на дорогие подарки из вишлиста. Родители готовы к этому, только если баллов хватит для поступления на бюджет. Это показало исследование SUNLIGHT, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».
Согласно данным опроса, более половины родителей считают уместным материально поощрить ребёнка за окончание школы, раз они этого хотят. При этом 34% готовы выделить свыше 100 тысяч рублей именно за успешное завершение обучения, ещё 21% — от 50 до 100 тысяч рублей.
Большинство респондентов (43%) оценивают подарок за хорошую учёбу в пределах от 10 до 50 тысяч рублей, и лишь 2% ограничатся суммой не более 10 тысяч.
Чтобы получить такую «премию» , школьнику необходимо выполнить определённые условия. По мнению 64% родителей, деньги следует дарить, если баллов ЕГЭ ребёнку достаточно для поступления на бюджетное место. Почти половина опрошенных (49%) ожидают 100 баллов хотя бы по одному предмету, а для 35% важен средний балл не ниже 90.
Ранее Вассерман прокомментировал неудачу Онищенко при попытке сдать ЕГЭ, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
