То, что американская делегация после переговоров в Пекине выбросила выданные представителями Китая вещи, может быть расценено Пекином как жест неуважения. Он может обернуться для США торговыми пошлинами и заградительными барьерами, заявил НСН глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Представители американской делегации, возглавляемой президентом США Дональдом Трампом, выкинули все, что им выдали китайские чиновники, перед вылетом из Пекина в Вашингтон. Об этом сообщила журналистка New York Post Эмили Гудин в соцсети X. Среди выброшенных вещей — удостоверения, одноразовые телефоны сотрудников Белого дома, значки для делегаций. По мнению Коткова, такой жест неуважения может обернуться для США пошлинами со стороны Китая.