Востоковед: Неуважение к Китаю аукнется Трампу новыми пошлинами
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Китае — больше протокольное мероприятие, которое из-за жеста неуважения со стороны Трампа может еще и усугубить отношения между странами, сказал НСН Кирилл Котков.
То, что американская делегация после переговоров в Пекине выбросила выданные представителями Китая вещи, может быть расценено Пекином как жест неуважения. Он может обернуться для США торговыми пошлинами и заградительными барьерами, заявил НСН глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.
Представители американской делегации, возглавляемой президентом США Дональдом Трампом, выкинули все, что им выдали китайские чиновники, перед вылетом из Пекина в Вашингтон. Об этом сообщила журналистка New York Post Эмили Гудин в соцсети X. Среди выброшенных вещей — удостоверения, одноразовые телефоны сотрудников Белого дома, значки для делегаций. По мнению Коткова, такой жест неуважения может обернуться для США пошлинами со стороны Китая.
«Если это правда, то это однозначно может восприниматься как жест неуважения. Конечно, в этом случае Китай имеет право обидеться, вообще китайцы — народ обидчивый и злопамятный. Проявиться это может по экономической линии, торговую войну между странами никто не отменял, встреча Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином тем более ее не отменила. По всей видимости, будет введение новых пошлин, заградительных барьеров, что-то в этом роде», — сказал Котков.
Собеседник НСН также назвал формальной встречу Си Цзиньпина и Трампа, по его словам, никаких значимых решений принято не было.
«Стороны не пришли к каким-либо серьезным соглашениям. Ничего серьезного Си Цзиньпин не сказал, Трамп тоже ограничился общими словами о фантастических результатах без конкретики. Думаю, что это была протокольная встреча. Возможно, на какие-то небольшие уступки могут пойти обе стороны, но основные противоречия не могут быть решены», — подытожил он.
Ранее Трамп заявил, что на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине обсуждался конфликт на Украине.
