Востоковед: Неуважение к Китаю аукнется Трампу новыми пошлинами

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Китае — больше протокольное мероприятие, которое из-за жеста неуважения со стороны Трампа может еще и усугубить отношения между странами, сказал НСН Кирилл Котков.

То, что американская делегация после переговоров в Пекине выбросила выданные представителями Китая вещи, может быть расценено Пекином как жест неуважения. Он может обернуться для США торговыми пошлинами и заградительными барьерами, заявил НСН глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Представители американской делегации, возглавляемой президентом США Дональдом Трампом, выкинули все, что им выдали китайские чиновники, перед вылетом из Пекина в Вашингтон. Об этом сообщила журналистка New York Post Эмили Гудин в соцсети X. Среди выброшенных вещей — удостоверения, одноразовые телефоны сотрудников Белого дома, значки для делегаций. По мнению Коткова, такой жест неуважения может обернуться для США пошлинами со стороны Китая.

Эксперт расшифровала скрытые сигналы в рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина
«Если это правда, то это однозначно может восприниматься как жест неуважения. Конечно, в этом случае Китай имеет право обидеться, вообще китайцы — народ обидчивый и злопамятный. Проявиться это может по экономической линии, торговую войну между странами никто не отменял, встреча Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином тем более ее не отменила. По всей видимости, будет введение новых пошлин, заградительных барьеров, что-то в этом роде», — сказал Котков.

Собеседник НСН также назвал формальной встречу Си Цзиньпина и Трампа, по его словам, никаких значимых решений принято не было.

«Стороны не пришли к каким-либо серьезным соглашениям. Ничего серьезного Си Цзиньпин не сказал, Трамп тоже ограничился общими словами о фантастических результатах без конкретики. Думаю, что это была протокольная встреча. Возможно, на какие-то небольшие уступки могут пойти обе стороны, но основные противоречия не могут быть решены», — подытожил он.

Ранее Трамп заявил, что на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине обсуждался конфликт на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Evan Vucci / AP
ТЕГИ:ПолитикаКитайСШАДональд ТрампСи Цзиньпин

Горячие новости

Все новости

партнеры