Арестович заявил о конфликте Зеленского и руководства ВСУ

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил о конфликте между Владимиром Зеленским и военным руководством страны.

В интервью испанской газете El Mundo он назвал ненормальной ситуацию, когда «главнокомандующий говорит одно о войне и о перспективах победы, а президент говорит совсем другое».

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Арестович заявил, что согласен с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного о «тупике», в который зашел военный конфликт. А политику Зеленского экс-советник считает неэффективной. По его мнению, помощь западных стран используется Киевом неправильно.

17 января Арестович заявил об отставке с поста советника главы офиса президента Украины. 1 ноября он опубликовал свою политическую программу.

Ранее он признался в Telegram, что лгал гражданам своей страны о том, что армия сможет одержать быструю победу над Россией.

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