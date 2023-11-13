Арестович заявил о конфликте Зеленского и руководства ВСУ

Арестович заявил, что согласен с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного о «тупике», в который зашел военный конфликт. А политику Зеленского экс-советник считает неэффективной. По его мнению, помощь западных стран используется Киевом неправильно.

17 января Арестович заявил об отставке с поста советника главы офиса президента Украины. 1 ноября он опубликовал свою политическую программу.

Ранее он признался в Telegram, что лгал гражданам своей страны о том, что армия сможет одержать быструю победу над Россией.

