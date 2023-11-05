Арестович признался во лжи о быстрой победе

По его словам, такая иллюзия была нужна, чтобы выжить. «Но зато я не бегаю от этой ответственности», — написал политик.

Он отметил, что еще через год «успешной» политики Киева страна может навсегда забыть о членстве в НАТО.

Ранее полиция завела уголовное дело в отношении Арестовича, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

