Арестович признался во лжи о быстрой победе
Бывший советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признался в Telegram, что лгал гражданам своей страны о том, что армия сможет одержать быструю победу над Россией.
По его словам, такая иллюзия была нужна, чтобы выжить. «Но зато я не бегаю от этой ответственности», — написал политик.
Он отметил, что еще через год «успешной» политики Киева страна может навсегда забыть о членстве в НАТО.
Ранее полиция завела уголовное дело в отношении Арестовича, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru