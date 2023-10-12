На Украине завели уголовное дело против Арестовича

О возбуждении дела против экс-советника сообщила в своем Telegram-канале депутат Верховный рады Инна Совсун. По ее словам, в настоящее время ведется досудебное расследование.

«Я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру», - уточнила парламентарий.

Ранее Совсун заявила, что Арестович на своих «психологических семинарах» уничижительно отзывался о женщинах и пропагандировал культ жестокости и насилия.

Арестович ушел с должности советника офиса президента в январе 2023 года. Он подвергся критике за слова о сбитой украинской системой ПВО ракете в Днепре, напоминает «Радиоточка НСН».

