На Украине завели уголовное дело против Арестовича
Полиция завела уголовное дело в отношении бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в России в перечень террористов и экстремистов и объявлен в розыск по уголовной статье).
О возбуждении дела против экс-советника сообщила в своем Telegram-канале депутат Верховный рады Инна Совсун. По ее словам, в настоящее время ведется досудебное расследование.
«Я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру», - уточнила парламентарий.
Ранее Совсун заявила, что Арестович на своих «психологических семинарах» уничижительно отзывался о женщинах и пропагандировал культ жестокости и насилия.
Арестович ушел с должности советника офиса президента в январе 2023 года. Он подвергся критике за слова о сбитой украинской системой ПВО ракете в Днепре, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru