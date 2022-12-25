Арестович: США могут «кинуть»Украину после 2023 года
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович допустил, что США могут прекратить финансирование Украины. Об этом он заявил в эфире «Фейгин Live» (Марк Фейгин решением Минюста РФ внесен в список СМИ-иноагентов).
По мнению Арестовича, США никогда не откажутся поддерживать Украину.
«Может, они и кинут, конечно, но после 2023 года. Мне кажется, за 2023 год мы справимся», — заявил он.
Он также сказал, что Украина продолжит сражаться самостоятельно, на это у страны есть ресурсы.
«Во-первых, у нас есть европейская поддержка, и неевропейская тоже есть. В-третьих, мы — самая крупная страна, у нас худо-бедно, но работает ВПК», — считает украинский политик.
Также Арестович заявил, что Украина в этом случае сможет обратиться за помощью к Китаю, который, по его словам, «обещает, что никогда не кинет».
Ранее пользователи Twitter резко прокомментировали публикацию президента Украины Владимира Зеленского с одобрением решения конгресса США о выделении очередной финансовой помощи Киеву. Пользователи считают, что финансирование Украины Вашингтоном – это схема по отмыванию денег. Они также предположили, что поездка Зеленского в Вашингтон связана с проигрышем на поле боя, передает РИА Новости.
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