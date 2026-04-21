Нацмессенджер Max получил новое название
21 апреля 202617:45
Национальный мессенджер Max отказался он названия на латинице и теперь именуется «Макс». Об этом сообщает «Газета.Ru».
В частности, обновлённый бренд уже используется в магазинах приложений RuStore и Google Play, а также в системных уведомлениях и официальных материалах сервиса.
Отмечается, что в магазине App Store у платформы сохранилось название на латинице - Max.
Ранее гендиректор платформы Фарит Хуснояров заявил, что её название означает «Максимум возможностей», что точно отражает её суть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
