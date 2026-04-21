Зеленский объявил, что нефтепровод «Дружба» готов к возобновлению работы

Ремонт на участке нефтепровода «Дружба» завершён. Как пишет RT, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Песков: Возобновление поставок по нефтепроводу «Дружба» зависит от Киева

По его словам, «нефтепровод может возобновить функционирование».

«Базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования обеспечены», — указал он в своём Telegram-канале.

Ранее лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что если «Дружба» находится в рабочем состоянии, что Зеленскому следует возобновить поставки нефти в Венгрию «в соответствии с обещанием», пишут «Известия».

ФОТО: Zuma / ТАСС
