В Москве пенсионеры отдали мошенникам более 298 млн рублей

В ведомстве рассказали, что аферисты связались с 76-летним мужчиной в одном из мессенджеров и убедили его перейти по ссылке «по вопросам электроснабжения».

После этого мужчине сообщили о взломе личного кабинета на «Госуслугах». Затем к схеме подключились якобы сотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов.

«В течение месяца аферисты контролировали мужчину, который... снимал со счетов в различных банках деньги, покупал золотые монеты и слитки, а затем передавал приезжавшим курьерам», - указали в прокуратуре.

Ранее в Самарской области 71-летняя пенсионерка отдала мошенниками порядка 430 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

