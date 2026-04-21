В Москве пенсионеры отдали мошенникам более 298 млн рублей
Пенсионер из Москвы и его сожительница в течение месяца передали мошенникам более 298 млн рублей. Об этом со ссылкой на столичную прокуратуру сообщает RT.
В ведомстве рассказали, что аферисты связались с 76-летним мужчиной в одном из мессенджеров и убедили его перейти по ссылке «по вопросам электроснабжения».
После этого мужчине сообщили о взломе личного кабинета на «Госуслугах». Затем к схеме подключились якобы сотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов.
«В течение месяца аферисты контролировали мужчину, который... снимал со счетов в различных банках деньги, покупал золотые монеты и слитки, а затем передавал приезжавшим курьерам», - указали в прокуратуре.
Ранее в Самарской области 71-летняя пенсионерка отдала мошенниками порядка 430 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
