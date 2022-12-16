СМИ: США могут отказаться от поддержки Украины без мирных переговоров

По его словам, пока президентом остается Джо Байден, США останутся основным источником финансирования для Киева. Атламазоглу отметил, что если конфликт продолжится, то американским расходам на Украине «не будет видно конца». При этом обозреватель подчеркнул, что республиканцы могут как минимум ослабить финансовую помощь, а Белый дом не готов слишком долго спонсировать Киев.

Ранее бывший госсекретарь Соединенных Штатов, экс-советник американского президента по нацбезопасности Генри Киссинджер в своей статье для издания The Spectator отметил, что в конфликте на Украине произошла поворотная точка, ей необходимо воспользоваться для урегулирования ситуации путем переговоров, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

