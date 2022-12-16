СМИ: США могут отказаться от поддержки Украины без мирных переговоров
Конгресс Соединенных Штатов может отказаться от поддержки Украины без мирных переговоров. Об этом сообщил обозреватель 19FortyFive Ставрос Атламазоглу.
По его словам, пока президентом остается Джо Байден, США останутся основным источником финансирования для Киева. Атламазоглу отметил, что если конфликт продолжится, то американским расходам на Украине «не будет видно конца». При этом обозреватель подчеркнул, что республиканцы могут как минимум ослабить финансовую помощь, а Белый дом не готов слишком долго спонсировать Киев.
Ранее бывший госсекретарь Соединенных Штатов, экс-советник американского президента по нацбезопасности Генри Киссинджер в своей статье для издания The Spectator отметил, что в конфликте на Украине произошла поворотная точка, ей необходимо воспользоваться для урегулирования ситуации путем переговоров, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+8 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 393 / сут.
- Минюст РФ пополнил список иноагентов
- СМИ: «Ошибка» Байдена из-за Грайнер стала победой для Путина
- Песков назвал чушью слухи о поручении Кадырову ликвидировать Зеленского
- ЕС официально опубликовал новый пакет санкций против России
- Власти Венгрии выступили за скорейшее вступление Украины в ЕС
- Во Франции заявили о непричастности ко взрыву в Русском доме в ЦАР
- СМИ: США могут отказаться от поддержки Украины без мирных переговоров
- На месте покушения на главу «Русского дома» в ЦАР нашли записку с угрозой
- Анджелина Джоли покинет пост спецпосланника ООН
- Росстат сообщил, что наборы продуктов для оливье и сельди под шубой подорожали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru