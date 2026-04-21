Таиланд сократит срок безвизового пребывания иностранцев

Срок безвизового пребывания иностранных туристов на территории Таиланда будет сокращён с 60 до 30 дней. Об этом заявил министр иностранных дел Королевства Сихасак Пхуангкеткео.

МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой

Он отметил, что решение обусловлено вопросами национальной безопасности, в частности борьбой с транснациональной преступностью и мошенническими колл-центрами. В частности, аферисты открывают многочисленные банковские счета для своих подельников и остаются в стране, злоупотребляя безвизом.

Пхуангкеткео указал, что честному туристу достаточно месяца.

«Мы всегда рады настоящим туристам. Настоящий турист находится в Таиланде непродолжительное время: 30 дней туристу вполне достаточно», — заключил министр, не уточнив точную дату введения новой нормы.

Ранее в МИД РФ сообщили, что соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран вступит в силу 11 мая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / EPA / NARONG SANGNAK
