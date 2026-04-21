Таиланд сократит срок безвизового пребывания иностранцев

Он отметил, что решение обусловлено вопросами национальной безопасности, в частности борьбой с транснациональной преступностью и мошенническими колл-центрами. В частности, аферисты открывают многочисленные банковские счета для своих подельников и остаются в стране, злоупотребляя безвизом.

Пхуангкеткео указал, что честному туристу достаточно месяца.

«Мы всегда рады настоящим туристам. Настоящий турист находится в Таиланде непродолжительное время: 30 дней туристу вполне достаточно», — заключил министр, не уточнив точную дату введения новой нормы.

