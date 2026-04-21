Трамп заявил о нежелании продлевать перемирие с Ираном
21 апреля 202617:22
Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает продлевать перемирие с Ираном. Об этом сообщает RT.
По его словам, прекращение огня было использовано Вашингтоном для перевооружения, благодаря чему американская армия стала «намного мощнее».
Глава Белого дома также добавил, что при отсутствии мирной сделки США возобновят удары по Ирану.
«Я ожидаю, что придётся наносить удары... мы готовы», — заключил он в интервью CNBC.
Ранее Трамп заявил, что считает маловероятным продление перемирия с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
